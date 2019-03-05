Синоптики прогнозируют штормовой ветер и гололедицу

Синоптики прогнозируют штормовой ветер и гололедицуВладимирские синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в регионе. Штормовой ветер и гололедица придут в регион утром 6 марта и сохранятся на весь день. Во Владимире и по области ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 13-18 метров в секунду.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области настоятельно просит местных жителей не оставлять свои автомобили под рекламными щитами и деревьями, во время усиления ветра воздержаться от прогулок, проявлять осмотрительность. Водителям советуют учитывать погодные условия – соблюдать дистанцию и скоростной режим.