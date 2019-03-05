Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 миллион рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 44-летнего гражданина соседнего государства, обвиняемого в совершении двадцати двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).По версии следствия, в период с декабря 2016 года по июнь 2018 года, обвиняемый приезжал в населенные пункты Владимирской области, путем повреждения окон проникал в квартиры, расположенные на первых этажах жилых домов, и похищал денежные средства, золотые изделия, ноутбуки и другое имущество. Так, в городе Карабаново Александровского района фигурант похитил денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму более 125 тысяч рублей.Также в ходе следствия была установлена причастность обвиняемого к совершению квартирной кражи в городе Арзамасе Нижегородской области.Общий имущественный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 1 050 000 рублей.Для установления личности фигуранта сотрудниками полиции был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе проведены многочисленные экспертизы, проанализированы показания потерпевших и свидетелей, в частности, получены сведения о транспортном средстве, на котором мог передвигаться злоумышленник. В результате проведенной работы разыскиваемый автомобиль был остановлен полицейскими на территории Ростовской области, а находившийся в нем подозреваемый задержан.Следователями СЧ СУ УМВД России по Владимирской области собрана доказательственная база причастности обвиняемого к 22 эпизодам преступной деятельности.На время следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.