Врачи детской столичной городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского извлекли из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки.

Врачи детской столичной городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского извлекли из носа двухлетней девочки зуб ее бабушки.Как передает агентство городских новостей "Москва", об этом общественность проинформировали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.Отмечается, что маленькая пациентка была доставлена в больницу на скорой помощи с жалобами на затрудненное дыхание в правой ноздре.Во время осмотра девочки врач-лор обнаружил и удалил из носа малышки инородный предмет бело-желтого цвета. Им оказался искусственный зуб бабушки, который откололся от съемного протеза, а любопытная внучка подобрала его с пола и засунула в правую ноздрю.Как рассказала врач-оториноларинголог больницы Ольга Ряднова, извлеченный зуб источал неприятный запах, что означает, что он находился в носу девочки не менее недели. Причем, самое опасное состояло в том, что он располагался практически у входа в носоглотку и мог попасть в верхние дыхательные пути.После извлечения зуба девочку выписали из больницы.