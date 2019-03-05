Издание Buzzfeed опубликовало скандальное расследование, в котором обвинило представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) в убийствах и пытках браконьеров. Для этого сотрудники организации якобы нанимали отряды рейнджеров.

Издание Buzzfeed опубликовало скандальное расследование, в котором обвинило представителей Всемирного фонда дикой природы (WWF) в убийствах и пытках браконьеров. Для этого сотрудники организации якобы нанимали отряды "рейнджеров".Официально WWF действительно нанимает людей из стран Азии и Африки, чтобы те охраняли местные национальные парки. Власти стран, где существует проблема браконьерства, сотрудничают со Всемирным фондом дикой природы.Впрочем, по мнению журналистов, защитники животных часто превышают свои полномочия и устраивают над пойманными нарушителями самосуд. Речь идет об избиениях, изнасилованиях и убийствах.В состав экипировки, которую получали специально обученные рейнджеры, входили ножи и дубинки. Сотрудники Buzzfeed утверждают, что у них есть видеозаписи жестоких расправ, которые защитники природы учиняют над своими жертвами.Журналисты утверждают, что подобные преступления были зафиксированы в Камеруне, Непале и ЦАР.Представители WWF пообещали расследовать все жалобы на действия рейнджеров, однако на конкретные вопросы отвечать отказались.Сотрудники фонда заявили, что организуют независимую проверку информации о пытках и убийствах, опубликованную представителями СМИ.