В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ. Ему пересадили костный мозг от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу. Первый случай произошел в 2007 году в Германии.

В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.Похожим образом был излечен в 2007 году в Германии мужчина, которому также пересадили костный мозг от донора. По данным британской газеты The Guardian, у мужчины следы ВИЧ-инфекции не выявлены до сих пор.По мнению главы Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, академика РАН Вадима Покровского, этот метод не является перспективным и не получит широкого распространения. Он напомнил, что успех, который зафиксирован в Германии, удалось повторить только через десять лет, а до этого были неудачи. Основная причина – сложности с подбором доноров. То есть метод можно применять лишь для отдельных пациентов.Однако он подчеркнул, что этот эксперимент означает много, так как он доказывает, что с помощью изменения генетического кода пациента можно добиться излечения. По его словам, сейчас более эффективен другой подход — это изменение клеток самого пациента."Идея заключается в том, чтобы брать клетки от самого больного ВИЧ-инфекцией и модифицировать их в невосприимчивые к ВИЧ", — рассказал Покровский "Интерфаксу".Вместе с тем такой способ является вмешательством в геном человека, потому нужно провести тщательные исследования и подтвердить, что этот метод не нанесет вреда пациентам.