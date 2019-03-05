05.03.2019

2019-03-05 12:35:41

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (7(9656) от 04 марта 2019 года).

И ПРАЗДНИК, И ГОРДОСТЬ, И ПАМЯТЬ!

По сложившейся традиции одним из торжественных мероприятий, приуроченных к Дню защитника Отечества, является возложение цветов руководством главка столичной полиции, окружных УВД, сотрудниками и ветеранами правоохранительных органов мегаполиса к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Доске Памяти ГУ МВД России по городу Москве. Читайте на странице 2.



СЛУЖЕБНЫЕ СПОРЫ — ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ

Под председательством заместителя начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея ПОНОРЦА прошёл учебно-методический сбор с руководителями подразделений столичной полиции. Продолжение на странице 2.



ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ

Начальнику Управления охраны общественного порядка столичной полиции присвоили очередное специальное звание. Указом Президента Российской Федерации от 22 февраля 2019 года № 54 полковнику полиции Андрею ЗАХАРОВУ присвоено специальное звание «генерал-майор полиции». Читайте на странице 2.



ВЫБОР СДЕЛАН

В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялось вручение дипломов выпускникам столичного колледжа полиции. Своих питомцев колледж наделил серьёзным багажом знаний и профессиональным опытом. Здесь же ребята приобрели надёжных друзей. Подробности читайте на странице 2.



У НАС С РОСГВАРДИЕЙ ЗАДАЧИ СХОДНЫЕ

В преддверии Дня защитника Отечества командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь ГОЛЛОЕВ и официальный представитель Росгвардии Валерий ГРИБАКИН провели встречу с членами Союза журналистов Москвы, руководителями СМИ и журналистами, которые освещают деятельность силовых ведомств. Продолжение на странице 3.



ПРОДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН

В Музее экслибриса и миниатюрной книги Союза книголюбов России состоялось заседание «круглого стола» по теме «Продвижение женщин на все уровни власти». Читайте на странице 3.



РАБОТУ СЧИТАЮ СВОИМ ПРИЗВАНИЕМ

С заместителем начальника штаба УВД по Западному административному округу полковником внутренней службы Еленой МИКИРТЫЧЬЯН я разговаривал довольно давно — в преддверии профессионального праздника штабных работников. Подробности читайте на странице 4.



НАСТОЯЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ОТЛИЧНАЯ МАМА

Накануне Международного женского дня корреспондент газеты «Петровка, 38» встретился с начальником дежурной части УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майором полиции Ольгой БОРОДИНОЙ. Читайте на странице 4.



ГЛАВНОЕ — ТРУД И СТРЕМЛЕНИЕ!

По итогам конкурса за 2018 год победителем среди дознавателей столицы стала старший дознаватель ОМВД России по району Котловка УВД по ЮЗАО майор полиции Яна БИКАЕВА. Читателям нашей газеты она рассказала о своей работе и делах дознавательских. Читайте на странице 5.



И СЕГОДНЯ НА ПОСТУ

Лидия Михайловна Зиборова родилась в августе 1937 года в городе Истре Московской области. Великая Отечественная война застала её в одном из посёлков недалеко от родного города. Наступил страшный голод, мать и трое малолетних детей выживали, как могли. Продолжение на странице 5.



ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК В ДОМЕ!

Активисты общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Люблино провели совместный рейд в одном из домов на улице Цимлянской. Читайте на странице 6.



ЖЕНЩИНА В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ — ЭТО ХОРОШО!

В полку полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве, которому в марте исполняется 50 лет, наравне с мужчинами службу успешно несут и женщины. Подробности читайте на странице 6.



ЖИЗНЬ В ПУШКИНСКИХ ТОНАХ

Коллектив столичного ЦВСНП — Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по городу Москве — очень гордится, что в их учреждении в течение длительного времени работает в медицинской части настоящий профессионал своего дела и просто замечательный человек Маргарита РОМАНОВА. Читайте на странице 7.



«СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ НАМ НЕ ДАНО»

— считает начальник УВД по СЗАО генерал-майор полиции Анатолий ФЕЩУК. Читайте на странице 8.



НОВОСЕЛЬЕ В ХОРОШЁВО-МНЁВНИКАХ

Современное и эффектное здание — с вогнутым фасадом, витражным остеклением — идеально вписалось в панораму улицы Берзарина, на северо-западе Москвы. Местным жителям уже известно, что этот образец прекрасной архитектуры — не что иное, как отдел МВД России по району Хорошёво-Мнёвники, в котором около месяца назад сотрудники полиции отпраздновали новоселье. Продолжение на странице 9.



УЛОВ — РЕКОРДНЫЙ!

Обычное январское утро — начало по-зимнему холодного дня. Наряд ГАИ в составе лейтенантов полиции Сергея Ерёмина и Рафика Шарипова нёс службу на улице Свободы, обеспечивал безопасность водителей и пешеходов. Неожиданно по рации полицейские получили информацию о том, что в их сторону движется автомобиль «Шевроле Круз», который находится в розыске. Подробности читайте на странице 9.



ПРАВЫЙ КРАЙ, НЕ ЗЕВАЙ!

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса УВД по СЗАО прошёл турнир по мини-футболу на первенство управления. В нём приняли участие двенадцать сборных команд — как от подразделений управления, так и от и территориальных отделов. Читайте на странице 9.



ПОКЛОН И БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ

В преддверии Дня защитника Отечества состоялась встреча ветеранов органов внутренних дел и учащихся ГБОУ «Школа № 1358». Организатором встречи выступил Общественный совет при УВД по СЗАО и его председатель генерал-лейтенант милиции Виктор Швидкин. Читайте на странице 9.



«ПЕТРОВКА, 38»: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И… ВЧЕРА

Если строго «по паспорту», то день рождения еженедельной газеты Главного управления МВД России по городу Москве «Петровка, 38» 10 марта 1923 года. Так указано на титуле. Вот и в этом году официально будем отмечать 96-летие газеты 10 марта. Однако стоит ли забывать, что у московской полиции была своя газета и до революции?... Продолжение на странице 10.



ВЕРНЫМ КУРСОМ

Сотрудники, о которых ниже пойдёт речь, имеют льготное исчисление выслуги лет — год за полтора. Почему так? А потому, что служба у них особая, ведь каждый день им приходится иметь дело с убийцами и ворами. Читайте на странице 11.



ПОБЕДИТЕЛЕЙ РАССЧИТАЛИ ПО «ДЕСЯТОЧКЕ»

В канун 62-й годовщины со дня образования 2-го ОПП ГУ МВД России по г. Москве в тире 2-го оперативного полка прошли товарищеские соревнования по стрельбе из пистолета Макарова. В соревнованиях приняли участие 45 сотрудников из 8 подразделений. Читайте на странице 11.



СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ

Перед стартом комбинированной эстафеты, завершающей командный чемпионат столичного полицейского главка по служебному двоеборью (репортаж в № 6 газеты «Петровка, 38»), участники занимались привычными хлопотами, тестировали лыжи, проверяли крепления, а наше внимание привлекла симпатичная девушка в лыжном костюме, которая покачивала детскую коляску с ребёнком. Читайте на странице 11.



РАБОТУ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОЦЕНИЛИ НА «ОТЛИЧНО»

Ветеранская организации УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подвела итоги четырёхлетней работы. В рамках отчётно-выборного собрания были оглашены результаты конкурса детского рисунка на тему «Мир глазами детей». Среди лауреатов — дети сотрудников органов внутренних дел, внуки ветеранов. Продолжение на странице 12.



КАК ПОЛУЧИШЬ ПАСПОРТ — БЕРЕГИ ЕГО!

Каждый из нас может столкнуться в жизни с такой неприятной ситуацией, как утеря паспорта. О том, что делать в этом случае, рассказывает начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Выхино-Жулебино подполковник полиции Марина КИШНЕВСКАЯ. Подробности читайте на странице 13.



В ГОСТЯХ У МАРТЫ

Как прекрасен праздничный день! Он освобождает от привычной суеты. Буду восстанавливать душевные силы и возвращать сознанию ясность с помощью чайной церемонии, как это делают в Японии. Там уже двенадцать столетий любят, а главное, умеют пить чай. Читайте на странице 13.



ЦАРИ ПЛЕНЯЛИСЬ КРАСОТОЙ

Расположившись на правом берегу Москвы-реки, Коломенское теперь соседствует с Нагатиным и Дьяковским (все названия от старых подмосковных сёл). Старинная великокняжеская вотчина, а затем царская усадьба основана, по преданию, около 1237 года выходцами из Коломны, а впервые упомянута в 1328 году в духовной Ивана Калиты. Продолжение на странице 14.



КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ... ВИРУСА?

Поговорим о профилактике гриппа и ОРВИ. Читайте на странице 14.



ЖЕНЩИНАМ С ЛЮБОВЬЮ!

Подробности читайте на странице 15.



ЕЁ ЗИГЗАГ УДАЧИ

6 марта заслуженная артистка России Татьяна БУЛАНОВА празднует юбилей. Читайте на странице 16.



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