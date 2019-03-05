Ситуация вокруг шоумена Владимира Зеленского накаляется. Накануне на крыше здания, где размещается штаб кандидата в президенты, обнаружили прослушивающее устройство. Юморист эмоционально отреагировал на произошедшее.

Ситуация вокруг шоумена Владимира Зеленского накаляется. Накануне на крыше здания, где размещается штаб кандидата в президенты, обнаружили прослушивающее устройство. Юморист эмоционально отреагировал на произошедшее.Прослушиванием офиса Зеленского, как выяснилось, занималасьслужба безопасности Украины (СБУ). Спецслужбы должны обеспечивать безопасностьграждан, вместо этого они следят за кандидатом в президенты, пожаловался актер.Кажется, Зеленский в произошедшем Зеленский не сильноразочарован. На инцидент шоумен отреагировал с присущим ему юмором. Если службабезопасности или сотрудники нас слушают и пишут, может быть, им просто нравитсянаш юмор?" – заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1".Об обнаружении прослушки за Зеленским накануне сообщил главаМВД Украины Арсен Аваков. Устройство располагалось в одной из коробок на крыше.В свое оправдание в СБУ заявили, что действовали в рамкахзакона. Мол, установка шпионского оборудования – это решение суда, и сэто никак не связано.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. является абсолютным лидером предвыборной гонки.По последним соцопросам группы "Рейтинг" заюмориста готовы проголосовать четверть украинцев, которые пойдут на выборы.Уровень одобрения ближайших преследователей актер – президента Петра Порошенкои бывшего премьера Юлии Тимошенко – колеблется в районе 13-15%.