Ситуация вокруг шоумена Владимира Зеленского накаляется. Накануне на крыше здания, где размещается штаб кандидата в президенты, обнаружили прослушивающее устройство. Юморист эмоционально отреагировал на произошедшее.
Ситуация вокруг шоумена Владимира Зеленского накаляется. Накануне на крыше здания, где размещается штаб кандидата в президенты, обнаружили прослушивающее устройство. Юморист эмоционально отреагировал на произошедшее.
Прослушиванием офиса Зеленского, как выяснилось, занималась
служба безопасности Украины (СБУ). Спецслужбы должны обеспечивать безопасность
граждан, вместо этого они следят за кандидатом в президенты, пожаловался актер.
Кажется, Зеленский в произошедшем Зеленский не сильно
разочарован. На инцидент шоумен отреагировал с присущим ему юмором. Если служба
безопасности или сотрудники нас слушают и пишут, может быть, им просто нравится
наш юмор?" – заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1".
Об обнаружении прослушки за Зеленским накануне сообщил глава
МВД Украины Арсен Аваков. Устройство располагалось в одной из коробок на крыше.
В свое оправдание в СБУ заявили, что действовали в рамках
закона. Мол, установка шпионского оборудования – это решение суда, и с
это никак не связано.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. является абсолютным лидером предвыборной гонки.
По последним соцопросам группы "Рейтинг" за
юмориста готовы проголосовать четверть украинцев, которые пойдут на выборы.
Уровень одобрения ближайших преследователей актер – президента Петра Порошенко
и бывшего премьера Юлии Тимошенко – колеблется в районе 13-15%.