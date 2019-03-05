Массовой дракой завершился третий матч серии плей-офф Высшей хоккейной лиги между Рязанью и Рубином. Затеявшие потасовку игроки набрали в общей сумме почти 200 минут штрафа.

Массовой дракой завершился третий матч серии плей-офф Высшей хоккейной лиги между"Рязанью" и "Рубином". Затеявшие потасовку игроки набрали вобщей сумме почти 200 минут штрафа.Встреча подходила к концу, счет на табло был 1:0 в пользу"Рубина" из Тюмени. Вратарь "Рязани" Петр Кочетков не смогвовремя замениться на шестого полевого игрока. Когда голкиперу все же этоудалось, "Рубин" забил в пустые ворота вторую шайбу, решившую исходвстречи.Вбрасывание состоялось за 10 секунд до окончания матча.Однако хоккеисты "Рязани", забыв про шайбу, набросились на своих соперников,завязалась массовая драка.Кулачный бой не спас "Рязань" от поражения. Зато рязанскаякоманда пополнила свой запас "минусов" на 170 штрафных минут.Хоккеисты "Рубина" получили 26 минут штрафа – и выиграли серию, передает