Светлана Зейналова дала откровенное интервью. Она рассказала о самом сокровенном.

Светлана Зейналова дала откровенное интервью. Она рассказала о самом сокровенном.В мае 2018 года Светлана Зейналова родила вторую дочь Веронику. Лишь сейчас популярная ведущая призналась, что девочка появилась на свет в результате множества попыток забеременеть. "Пять лет я металась по врачам и разным специалистам, разнося деньги, на которые можно было купить машину или квартиру", – начала свой рассказ Зейналова.Чего только не предприняла Светлана, чтобы зачать ребенка. Однако врачи категорично утверждали, что она уже не родит. "Даже если все лечебные препараты, ЭКО и все другие существующие для зачатия способы мира собрать воедино и подвергнуть меня им всем по очереди – нет, не стану. Непонятно почему… но точно нет!" – объяснила позицию медиков Светлана.В итоге, когда ей исполнилось 40 лет, ведущая приняла решение прекратить попытки. "Я зашла к врачу просто попрощаться и сказать, что я больше не могу – ни морально, ни физически, ни материально не могу сдавать по сотому кругу анализы, пить таблетки, ждать, дрожать в ожидании и рыдать от неудач. Просто хватит! Мне 40, я хочу начать вести "веселый" образ жизни: посвятить себя одному ребенку, путешествовать, бегать по вечеринкам, покупать наряды, пить вино и куролесить", – сообщила телеведущая.Тем не менее, напоследок Светлана Зейналова все же согласилась пройти осмотр. Тогда и выяснилось, что она беременна. Удивлению не было предела. "У врача расширяются глаза – я ругаюсь на нее, что она придумала плохую шутку и вообще с этим не шутят… А через 20 минут сижу в машине, сжимая в руке ворох направлений на анализы и рекомендаций по приему лекарств с маленькой фотографией УЗИ, на которой робким пятнышком, маленькой запятой, крохотной закорючечкой видна она – Вероника…" – цитирует Светлану Зейналову .Звезда первого канала убеждена, что после 40 рожать не просто можно, но даже нужно и не страшно. Она заключила: "В наше время 40 лет – это вообще время расцвета женщины. Вот ты уже самостоятельная, красивая, полная сил, свободная современная женщина. У тебя есть деньги, опыт и понимание, ЧЕГО ты хочешь или НЕ ХОЧЕШЬ".