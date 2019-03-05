У лидера группы Ночные снайперы Дианы Арбениной напряженный график. Утром она участвовала в презентации третьего сезона проекта Ты супер! на телеканале НТВ, в обед уже угощалась на пресс-завтраке премии МУЗ-ТВ, а к вечеру поехала давать мастер-класс детям-сиротам. Корреспондент Дни.Ру следовал за артисткой по пятам.

У лидера группы "Ночные снайперы" Дианы Арбениной напряженный график. Утром она участвовала в презентации третьего сезона проекта "Ты супер!" на телеканале НТВ, в обед уже угощалась на пресс-завтраке премии "МУЗ-ТВ", а к вечеру поехала давать мастер-класс детям-сиротам. Корреспондент "Дни.Ру" следовал за артисткой по пятам.После недавнего концерта в "Олимпийском" по случаю юбилея "Ночных снайперов" лидер коллектива Диана Арбенина по секрету шепнула: "Я непременно заведу третьего ребенка. Сейчас выдохну после юбилейных лет, и займусь этим вопросом. Тогда мы с детьми пойдем в дом малютки и решим, кого усыновить. Хотим взять именно мальчика. Просто мои родные дети Артем и Марта прожужжали мне все ушли, что, мол, братика, чтобы им было с кем играть в футбол".Но, судя по всему, пока эти планы отложены в дальний ящик. "Я заморозила эти мысли, потому что рождение ребенка – долгий процесс, – пояснила артистка корреспонденту "Дни.Ру". – Просто пока уже имеющиеся у меня дети хотят видеть маму больше и чаще, чем сегодня. Что уже говорить о появлении малыша, которому внимания требуется еще больше?! Так что с Темой и Артемом позже возобновлю разговор на эту тему".Артистка призналась, что если решится на усыновление ребенка, то возьмет из приюта совсем маленького – до полутора лет. "Я морально готовлюсь к этому", – призналась артистка. Хотя пока силы ей нужны для работы в "Ты супер!" "Я очень боялась, что оставлю там свое сердце, но потом поняла, что участвующим там детям нужны не мои слезы и не мои сопли, а поддержка, – считает . – Ведь несмотря на катастрофическую ситуацию в их семьях, их не хочется просто жалеть, им хочется давать силы жить!"