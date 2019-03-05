Инсайдеры продолжают сватать в итальянский Ювентус потенциальных новичков, которые могли бы составить компанию в линии атаки Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел из мадридского Реала. Теперь речь идет о бывшем партнере португальца по клубу Марко Асенсио.

Инсайдеры продолжают сватать в итальянский "Ювентус" потенциальных новичков, которые могли бы составить компанию в линии атаки Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел из мадридского "Реала". Теперь речь идет о бывшем партнере португальца по клубу Марко Асенсио.Команды из Турина, сообщает итальянское издание Tuttosport, всерьез рассчитывает на трансфер из-за потери испанцем места в основе "Королевского клуба". Правда, контракт Асенсио рассчитан до 2023 года и эксперты оценивают трансферную стоимость 23-летнего нападающего в сумму от 75 до 90 млн евро. Но вероятность поступления предложения от "Юве" весьма высока.