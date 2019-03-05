Забайкальские сотрудники МЧС сегодня приняли коллег из республики Монголия. Делегация приехала в российский регион, чтобы подписать очередной договор о взаимодействии. Речь идет о тушении природных пожаров на трансграничной территории.

Забайкальские сотрудники МЧС сегодня приняли коллег из республики Монголия. Делегация приехала в российский регион, чтобы подписать очередной договор о взаимодействии. Речь идет о тушении природных пожаров на трансграничной территории. Стороны уточнили сроки и условия специальных тактических учений, обмене опытом, проведении специальных занятий. Все это делается для обеспечения безопасности населения, проживающего по обе стороны российско-монгольской границы, передает ГТРК "Чита".В этом году создана группировка сил и средств противопожарной службы в составе двухсот восьмидесяти четырех человек, — отметил руководитель ГУ МЧС России по Забайкальскому краю Николай Басов. По его словам, эта группа включает также 78 единиц техники.В свою очередь представители Монголии обеспечат патрулирование своих приграничных территорий. Планируется привлечь сотрудников, которые уже прошли курсы подготовки у нас в стране, на базе Управления МЧС по Забайкальскому краю.Спасатели из России и Монголии действуют вместе более десяти лет. В прошлом году, например, в результате слаженной работы коллегам из соседних стран удалось не допустить ни одного пожара на сопредельной территории.