Еще в начале февраля в Сети было опубликовано сделанное очевидцем видео, на котором в небе над Германией кружат неопознанные летающие объекты. Наконец уфологи разобрались, с чем на этот раз человечеству пришлось иметь дело.

Еще в начале февраля в Сети было опубликовано сделанное очевидцем видео, на котором в небе над Германией кружат неопознанные летающие объекты. Наконец уфологи разобрались, с чем на этот раз человечеству пришлось иметь дело.Уфолог Скотт Уоринг выдвинул смелое предположение о том, чем могут являться запечатленные на видео НЛО. По его мнению, речь идет не о природном явлении, оптическом эффекте или следствии человеческого вмешательства. Он уверен, что очевидцам удалось подловить настоящие корабли пришельцев.Похожие шарообразные НЛО наблюдались в Европе в период Второй Мировой войны, напомнил он. Скотт Уоринг считает, что таким образом они следили за человечеством – насколько близко оно подобралось к самоуничтожению, передает портал "". В этот раз, опасается исследователь, причины могут быть схожи. Уфолог опасается, что Германия втайне от всего мира ведет какую-то опасную разработку. От других стран скрыть ее, возможно, и удалось, однако инопланетные цивилизации так просто провести не получилось. Часть аудитории Скотта Уоринга от подобной перспективы пришла в ужас, однако нашлись скептики. Они считают, что показанному на видео эффекту можно найти множество куда более разумных объяснений.