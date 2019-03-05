До президентских выборов на Украине остается меньше месяца. В случае, если Петр Порошенко поймет, что у него нет шансов победить на них, он обязательно организует провокацию на юго-востоке страны и, возможно, попытается втянуть в конфликт Россию. А сам спокойно сбежит на Запад и будет оттуда наблюдать за большой войной.

До президентских выборов на Украине остается меньше месяца.В случае, если Петр Порошенко поймет, что у него нет шансов победить на них, онобязательно организует провокацию на юго-востоке страны и, возможно, попытаетсявтянуть в конфликт Россию. А сам спокойно сбежит на Запад и будет оттуданаблюдать за большой войной.Загнанный в угол Порошенко готовит масштабную провокацию,предупреждает экспертное сообщество. И проблема не только в том, что президентпрекрасно понимает безнадежность своего положения: он скатился на третью строчку предвыборныхрейтингов популярности. Ему уже не догнать убежавших далеко вперед ВладимираЗеленского и Юлию Тимошенко.Наверняка Порошенко видит и осознает, до чего он довел странуи ее граждан: неподъемные тарифы, рост цен, инфляция, закрытие предприятий,нищенские пенсии… И это при том, что Украина умудрилась влезть в огромныедолги, набрав кредитов у МВФ, отдавать которые просто нечем. А если долг невернуть, то к концу этого года на Украине автоматически наступит дефолт.И если даже, в этот момент у власти будет не Порошенко, а кто-тодругой, то этот другой обязательно захочет, чтобы ответственный за дефолт понесзаслуженное наказание. Тем более, что уже сейчас бывшие соратники президентаобещают посадить его в тюрьму за все, что он натворил. Получается, что Петру Алексеевичу надо срочноуносить ноги, но просто сбежать из страны – не комильфо. Поэтому сначала он развяжетмаленькую победоносную войну.Ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Самыйреалистичный выглядит так: между первым и вторым турами выборов Порошенко, понимая,что остался у разбитого корыта, дает приказ своим военным начать стрельбу нароссийской границе или, как в ноябре прошлого года, попытаться прорваться поморю к Крымскому мосту.Россия жестко отреагирует на провокацию, Порошенко начнет военныедействия и одновременно обратится к Западу – мол, помогите, убивают! Европа вмешиватьсяв военные действия, конечно же, не будет, но может предложить мученику ПетруАлексеевичу политическое укрытие. Иной возможности спастись у загнанного в уголпрезидента больше не будет.Другой сценарий более жесткий: развязав войну с Донбассомили с Россией, Порошенко объявит в стране военное, а вместе с ним и чрезвычайное положение.В этих условиях проводить второй тур выборов будет невозможно. Понадеявшись назащиту военных уцепиться зубами за власть, но, скорее всего, долго неусидит.Экономика Украины не выдержит полномасштабных военных действийи народ восстанет против президента, устроившего очередное кровопролитие. В этом случае Незалежную ждет очередной Майдан,горящие покрышки на улицах и прочие атрибуты уличных беспорядков. Остановитьэто сможет только бегство Порошенко по примеру Януковича. Вот только Россия вэтом случае свои границы уже закроет: ей достаточно одного президента-беглеца.Единственный выход для – смириться с судьбой,признать свое поражение на выборах и отдать власть более успешным людям. Темболее, сам президент недавно заявил, что готов нести крест депутата Европарламента.Правда, осталась самая малость – каким-то образом сделать так, чтобы Украина вошлав состав Евросоюза. Не это ли обещал Петр Порошенко, выступая на майдане в 2014году?