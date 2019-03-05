До президентских выборов на Украине остается меньше месяца.
В случае, если Петр Порошенко поймет, что у него нет шансов победить на них, он
обязательно организует провокацию на юго-востоке страны и, возможно, попытается
втянуть в конфликт Россию. А сам спокойно сбежит на Запад и будет оттуда
наблюдать за большой войной.
До президентских выборов на Украине остается меньше месяца.
В случае, если Петр Порошенко поймет, что у него нет шансов победить на них, он
обязательно организует провокацию на юго-востоке страны и, возможно, попытается
втянуть в конфликт Россию. А сам спокойно сбежит на Запад и будет оттуда
наблюдать за большой войной.
Загнанный в угол Порошенко готовит масштабную провокацию,
предупреждает экспертное сообщество. И проблема не только в том, что президент
прекрасно понимает безнадежность своего положения: он скатился на третью строчку предвыборных
рейтингов популярности. Ему уже не догнать убежавших далеко вперед Владимира
Зеленского и Юлию Тимошенко.
Наверняка Порошенко видит и осознает, до чего он довел страну
и ее граждан: неподъемные тарифы, рост цен, инфляция, закрытие предприятий,
нищенские пенсии… И это при том, что Украина умудрилась влезть в огромные
долги, набрав кредитов у МВФ, отдавать которые просто нечем. А если долг не
вернуть, то к концу этого года на Украине автоматически наступит дефолт.
И если даже, в этот момент у власти будет не Порошенко, а кто-то
другой, то этот другой обязательно захочет, чтобы ответственный за дефолт понес
заслуженное наказание. Тем более, что уже сейчас бывшие соратники президента
обещают посадить его в тюрьму за все, что он натворил. Получается, что Петру Алексеевичу надо срочно
уносить ноги, но просто сбежать из страны – не комильфо. Поэтому сначала он развяжет
маленькую победоносную войну.
Ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Самый
реалистичный выглядит так: между первым и вторым турами выборов Порошенко, понимая,
что остался у разбитого корыта, дает приказ своим военным начать стрельбу на
российской границе или, как в ноябре прошлого года, попытаться прорваться по
морю к Крымскому мосту.
Россия жестко отреагирует на провокацию, Порошенко начнет военные
действия и одновременно обратится к Западу – мол, помогите, убивают! Европа вмешиваться
в военные действия, конечно же, не будет, но может предложить мученику Петру
Алексеевичу политическое укрытие. Иной возможности спастись у загнанного в угол
президента больше не будет.
Другой сценарий более жесткий: развязав войну с Донбассом
или с Россией, Порошенко объявит в стране военное, а вместе с ним и чрезвычайное положение.
В этих условиях проводить второй тур выборов будет невозможно. Понадеявшись на
защиту военных уцепиться зубами за власть, но, скорее всего, долго не
усидит.
Экономика Украины не выдержит полномасштабных военных действий
и народ восстанет против президента, устроившего очередное кровопролитие. В этом случае Незалежную ждет очередной Майдан,
горящие покрышки на улицах и прочие атрибуты уличных беспорядков. Остановить
это сможет только бегство Порошенко по примеру Януковича. Вот только Россия в
этом случае свои границы уже закроет: ей достаточно одного президента-беглеца.
Единственный выход для – смириться с судьбой,
признать свое поражение на выборах и отдать власть более успешным людям. Тем
более, сам президент недавно заявил, что готов нести крест депутата Европарламента.
Правда, осталась самая малость – каким-то образом сделать так, чтобы Украина вошла
в состав Евросоюза. Не это ли обещал Петр Порошенко, выступая на майдане в 2014
году?