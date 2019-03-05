Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах. Авторами законопроекта стала группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах. Авторами законопроекта стала группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Принятые поправки в законодательство формируют основу для
развития цифровой экономики, отметил председатель нижней палаты. "Это
новая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия",
– сказал Володин.
Законопроект вводит в Гражданский кодекс понятие
"цифровые права". Это особые обязательственные и иные
права, содержание и условия осуществления которых определяются правилами
информационной системы, отвечающей требованиям закона.
Документ совершенствует правила законодательства о форме
сделок, включая договоры. В соответствии с проектом закона, к простой письменной
форме сделки приравнивается выражение лицом воли при помощи электронных
средств.
Также законопроект регулирует смарт-контракты -
"самоисполняемые" сделки. Вводится правило, что выполнение произведет
сама информационная система.
Вячеслав Володин напомнил, что приоритетное развитие
цифровой экономики обозначено в послании президента Федеральному собранию. Он
отметил, что новые технологии активно внедряются в жизнь, но вопросы
юридической защиты оставались неурегулированными.
"После принятия закона граждане и юрлица получат
дополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитии
экономики будущего", – сказал председатель нижней палаты.
Напомним, законодательное обеспечение развития цифровой
экономики – один из приоритетов Госдумы. Помимо цифровых прав,
речь идет о краудфандинге, финансовых активах и других важных вопросах. "В
весеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данному
вопросу", – заключил Володин.