Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах. Авторами законопроекта стала группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Нижняя палата на пленарном заседании во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах. Авторами законопроекта стала группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.Принятые поправки в законодательство формируют основу дляразвития цифровой экономики, отметил председатель нижней палаты. "Этоновая сфера для нашего права, потому для нас важно закрепить базовые понятия",– сказал Володин.Законопроект вводит в Гражданский кодекс понятие"цифровые права". Это особые обязательственные и иныеправа, содержание и условия осуществления которых определяются правиламиинформационной системы, отвечающей требованиям закона.Документ совершенствует правила законодательства о формесделок, включая договоры. В соответствии с проектом закона, к простой письменнойформе сделки приравнивается выражение лицом воли при помощи электронныхсредств.Также законопроект регулирует смарт-контракты -"самоисполняемые" сделки. Вводится правило, что выполнение произведетсама информационная система.Вячеслав Володин напомнил, что приоритетное развитиецифровой экономики обозначено в послании президента Федеральному собранию. Онотметил, что новые технологии активно внедряются в жизнь, но вопросыюридической защиты оставались неурегулированными."После принятия закона граждане и юрлица получатдополнительные гарантии, позволяющие более активно участвовать в развитииэкономики будущего", – сказал председатель нижней палаты.Напомним, законодательное обеспечение развития цифровойэкономики – один из приоритетов Госдумы. Помимо цифровых прав,речь идет о краудфандинге, финансовых активах и других важных вопросах. "Ввесеннюю сессию мы обеспечим принятие целого блока законопроектов по данномувопросу", – заключил Володин.