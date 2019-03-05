Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал новости о том, что футболист санкт-петербургского Зенита Александр Кокорин испытывает серьезные проблемы с ногой.

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко прокомментировал новости о том, что футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин испытывает серьезные проблемы с ногой.Ранее адвокат спортсмена сообщил, что форвард получил ожоги в результате одной из медицинских процедур. Кроме того, он говорил, что у нападающего появилось онемение в ноге."Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается, — заявил Максименко, которого цитирует "Интерфакс". — Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес"."Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет", — добавил замдиректора ФСИН.Также Максименко добавил, что Кокорину после его жалобы были проведены медицинские процедуры. После них на ноге образовалось легкое покраснение, "которое помазали зеленкой и оно уже заживает".