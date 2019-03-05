Супруга украинского боксера-средневеса Тараса Шелестюка привела в восторг пользователей Сети роликом в купальнике. Алиса Шелестюк поделилась новым видео в своем Instagram-аккаунте.

Супруга украинского боксера-средневеса Тараса Шелестюка привела в восторг пользователей Сети роликомв купальнике. Алиса Шелестюк поделилась новым видео в своем Instagram-аккаунте.На видео девушка в белом бикини снимается на фотокрасивого пейзажа. Супруга боксера нежится на пляже, демонстрируя стройноеподтянутое тело на белоснежном песке.Подписчики Алисы Шелестюк восхитились ее фигурой. "Идеально","Потрясающе", "Мог бы смотретьэто весь день", "Красивая девушка!", – прокомментировали ролик фолловеры женыбоксера.