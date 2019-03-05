Супруга украинского боксера-средневеса Тараса Шелестюка привела в восторг пользователей Сети роликом
в купальнике. Алиса Шелестюк поделилась новым видео в своем Instagram-аккаунте.
Супруга украинского боксера-средневеса Тараса Шелестюка привела в восторг пользователей Сети роликом
в купальнике. Алиса Шелестюк поделилась новым видео в своем Instagram-аккаунте.
На видео девушка в белом бикини снимается на фото
красивого пейзажа. Супруга боксера нежится на пляже, демонстрируя стройное
подтянутое тело на белоснежном песке.
Подписчики Алисы Шелестюк восхитились ее фигурой. "Идеально",
"Потрясающе", "Мог бы смотреть
это весь день", "Красивая девушка!", – прокомментировали ролик фолловеры жены
боксера.