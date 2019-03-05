При личном досмотре полицейские изъяли у фигурантки более 10 граммов наркотического средства.

В конце февраля текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Муромский» при проведении оперативных мероприятий на одной из улиц в городе Муроме была задержана 22-летняя местная жительница.При личном досмотре в кармане куртки задержанной полицейские обнаружили свертки из малярного скотча, наполненные порошкообразным веществом белого цвета. Содержимое свертков было изъято оперативниками и направлено на исследование.Экспертным заключением подтверждено, что в свертках находилось наркотическое средство «героин», массой 10,74 грамма.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.