34-летний владимирец может надолго отправиться в колонию за угрозы убийством двум людям и повреждение шин пяти авто. Все вышеперечисленное мужчина провернул за один день и абсолютно

34-летний владимирец может надолго отправиться в колонию за угрозы убийством двум людям и повреждение шин пяти авто. Все вышеперечисленное мужчина провернул за один день и абсолютно беспричинно, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Летним днем 25 августа прошлого года пьяный владимирец был на кухне своего общежития. Вдруг пришла соседка, с которой у него были испорченные отношения