Премьера состоится осенью, а репетиции начнутся летом.

Драмтеатр Владимира объявил о премьере спектакля, который будет поставлен режиссером Владимиром Кузнецовым в рамках гранта Правительства РФ на реализацию творческих проектов в области театрального искусства в 2025 году. Премьера состоится осенью, а репетиции начнутся летом.Спектакль основан на книгах «Жизнь за други своя» и «Нет уз святее товарищества», выпущенных при поддержке Общероссийского фонда «Защитники Отечества». Кузнецов планирует создать постановку, основанную на реальных событиях, происходивших на Донбассе, и активно собирает воспоминания солдат и очевидцев.В создании спектакля участвует и бывший участник боевых действий Павел Ульянов. Основополагающими произведениями станут хроники Захара Прилепина о событиях на Донбассе.