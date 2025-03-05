Александр Авдеев раскрыл подробности готовящегося благоустройства Владимира. Об этом губернатор рассказал в областном суде в ходе подведения итогов работы судебной системы региона за

Александр Авдеев раскрыл подробности готовящегося благоустройства Владимира. Об этом губернатор рассказал в областном суде в ходе подведения итогов работы судебной системы региона за прошлый год. В какой-то момент своего выступления глава региона решил поделиться некоторыми подробностями относительно планов по преображению областного центра. По словам Александра Авдеева, в городе должна будет появиться набережная. Также в планах