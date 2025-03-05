Теперь мэрия планирует вернуть здание на баланс города и заняться его реставрацией.

Во Владимире здание на улице Гагарина, 2, признанное объектом культурного наследия, осталось без арендатора после расторжения договора с компанией «А-Мега» по решению арбитражного суда. За пять лет аренды компания не провела обещанных ремонтных работ, оставив памятник в аварийном состоянии. Об этом пишет «».Теперь мэрия планирует вернуть здание на баланс города и заняться его реставрацией, однако сроки пока не объявлены.В сентябре 2023 года городские власти потребовали у «А-Мега» возместить недоплату в размере 4,2 миллиона рублей и инициировали расторжение договора. Текущее состояние здания оставляет желать лучшего: у него разбиты окна и разрушается фасад.