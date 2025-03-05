Лаборатория могла производить до 500 килограммов наркотиков в месяц.

В Киржачском районе Владимирской области обнаружена подпольная нарколаборатория в заброшенной пилораме. Сотрудники МВД России совместно с ФСБ провели операцию, в результате которой изъято более 135 килограммов синтетического наркотика a-PVP и свыше восьми тонн прекурсоров.Лаборатория могла производить до 500 килограммов наркотиков в месяц, что эквивалентно 400 тысячам разовых доз. Четыре человека, включая главу группы, задержаны и арестованы. Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 УК РФ, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.Напомним, ранее мы писали, что