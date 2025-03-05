Иск был подан 2 ноября 2024 года и изначально составлял более 100 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Завода имени В. А. Дегтярева Коврова Владимирской области к Министерству обороны РФ. Суд принял решение о взыскании неустойки в размере 16 миллионов рублей из-за несвоевременной оплаты госконтракта. Иск был подан 2 ноября 2024 года и изначально составлял более 100 миллионов рублей, однако после частичной выплаты долга, требования были снижены.Завод, основанный в 1916 году и являющийся флагманом оборонного комплекса Владимирской области, активно участвует в производстве современного вооружения, включая автомат Калашникова и гранатометы. Решение суда стало уже вторым многомиллионным иском против Минобороны: в декабре 2024 года суд обязал Министерство выплатить 146 миллионов рублей в пользу завода.