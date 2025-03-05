Женщины Липецкой области смогут посетить специально организованный для них масштабный форум.

Женщины Липецкой области смогут посетить специально организованный для них масштабный форум. Мероприятие пройдет 27 марта.В мэрии Липецка сообщают, что на форуме будут подниматься вопросы роли женщины в современном обществе. Поделиться своими знаниями и опытом на сцену выйдут вице-мэр Ирина Артемова, депутат и глава Союза женщин Липецкой области Вера Урываева, бизнес-вумен Елена Выжанова, председатель совета директоров ГК Эксперт Елена Латышева и другие успешные женщины.Посещение форума бесплатно. Участницы смогут услышать массу вдохновляющих историй, узнать полезную информацию для успеха в бизнесе и ознакомиться с нюансами продвижения себя и своего дела.