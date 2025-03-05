Женщины Липецкой области смогут посетить специально организованный для них масштабный форум.
Женщины Липецкой области смогут посетить специально организованный для них масштабный форум. Мероприятие пройдет 27 марта.
В мэрии Липецка сообщают, что на форуме будут подниматься вопросы роли женщины в современном обществе. Поделиться своими знаниями и опытом на сцену выйдут вице-мэр Ирина Артемова, депутат и глава Союза женщин Липецкой области Вера Урываева, бизнес-вумен Елена Выжанова, председатель совета директоров ГК Эксперт Елена Латышева и другие успешные женщины.
Посещение форума бесплатно. Участницы смогут услышать массу вдохновляющих историй, узнать полезную информацию для успеха в бизнесе и ознакомиться с нюансами продвижения себя и своего дела.