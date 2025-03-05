Группировка работала с 2017 года.

Управление ФСБ России по Владимирской области предотвратило деятельность преступной группы из 13 человек, организовавшей нелегальные азартные игры в Гусь-Хрустальном, Липецке, Коврове и Рязани. По данным ведомства, за несколько лет злоумышленники заработали более 66 миллионов рублей.По версии следствия, с марта 2017 года группа, возглавляемая 33-летним мужчиной, использовала игровое оборудование с выходом в интернет и разработала структуру, обеспечивающую конспирацию и распределение ролей внутри группы. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за незаконную организацию азартных игр, которое передано в Гусь-Хрустальный городской суд.Напомним, ранее мы писали, что