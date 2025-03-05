Отдел по расследованию особо важных дел областного Следкома закончил расследование уголовного дела по обвинению 13 человек из Владимирской, Рязанской и Липецкой областей в незаконной

Отдел по расследованию особо важных дел областного Следкома закончил расследование уголовного дела по обвинению 13 человек из Владимирской, Рязанской и Липецкой областей в незаконной организации азартных игр, совершенное организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере. Речь об истории с 34-летним уроженцем Рязанской области, который открыл незаконные клубы в Гусь-Хрустальном, Коврове, Рязани и