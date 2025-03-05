РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома») расширяет экосистему «Публичного облака» и совместно с АО «Р7» запускает новое решение — «Р7-Офис». Теперь клиенты могут развернуть без капитальных

РТК-ЦОД (дочерняя компания «Ростелекома») расширяет экосистему «Публичного облака» и совместно с АО «Р7» запускает новое решение — «Р7-Офис». Теперь клиенты могут развернуть без капитальных затрат полноценную среду для командного взаимодействия, работы с документами, таблицами, презентациями в облаке РТК-ЦОД.Это первый российский сервис для работы с офисными решениями, доступный по подписке для гибкого управления ресурсами бизнеса. В