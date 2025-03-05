В 2022 году Сорокин был осуждён за мошенничество и отбывал наказание в исправительной колонии.

Стало известно о смерти экс-руководителя Совета отцов Владимирской области Алексея Сорокина. Известный общественный деятель и многодетный отец, он активно занимался благотворительностью и являлся автором семейного кулинарного проекта «Папа-шеф».Еще в 2022 году Сорокин был осуждён за мошенничество и отбывал наказание в исправительной колонии. Недавно он был госпитализирован из-за ухудшения здоровья и скончался в больнице.Напомним, ранее мы писали, что