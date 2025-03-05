Региональный Минприроды оперативно отреагировал.

Во Владимирской области необычный инцидент произошёл на Клязьме в Пенкино: местные рыбаки, пробурив ледяную лунку, заметили, как из-под льда выходит газ. На видеозаписи, опубликованной в группе «Подслушано Честных Рыбаков» во «ВКонтакте» 4 марта, видно, как вода подо льдом бурлит, а при подносе спички вспыхивает костер. Рыбаки предполагают, что в водоеме может содержаться метан.В связи с инцидентом региональный Минприроды оперативно отреагировал и сообщил о планах выезда сотрудников Росприроднадзора для отбора проб воды с целью выяснения обстоятельств произошедшего.Напомним, ранее мы писали, что