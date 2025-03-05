В Александрове завершили расследование еще трех преступлений.

Преступник Денис Писчиков получил прозвище «Уральский Раскольников» за серию убийств во Владимирской и Московской областях. Он нападал на пожилых людей, как и герой романа Достоевского «Преступление и наказание». В 2004 году Писчикова приговорили к пожизненному заключению за 14 доказанных убийств.Сейчас в «биографии» маньяка всплыли новые эпизоды. В Александрове следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве трех человек. Подробности — в материале .Убивал только беззащитных пенсионеровДенис Писчиков родился в 1983 году в поселке Буланаш Свердловской области. Мальчик стал вторым ребенком в семье. Его сестра тоже пошла по преступному пути. Так, в 2004 году она отбывала наказание за кражу.После распада Советского союза отец Писчикова остался без работы и вскоре умер. А мама вышла во второй раз замуж за машиниста электровоза, который оказался хроническим алкоголиком. Денис Писчиков из-за сложностей в семье дважды оставался на второй год и бросил школу после пятого класса. Он стоял на учете в детской комнате милиции за кражи и хулиганство.В 2000 году Денис Писчиков сбежал в Москву и поселился у тети. Осенью того же года милиционеры арествали его за попытку кражи магнитолы из машины. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Писчиков сбежал, он нашел себе убежище во Владимирской области. Преступник начал встречаться с девушкой и поселился у нее в городке Карабаново. Он зарабатывал, помогая строить дачные дома. Вскоре Денис Писчиков начал приносить домой украденные у убитых пенсионеров деньги и вещи. Но его сожительница ни о чем не догадывалась.Первое убийство Писчиков совершил 29 марта 2002 года в деревне Пашнево Орехово-Зуевского района. Дальше преступления продолжались вплоть до апреля 2003 года. Маньяк проникал в дома пенсинеров, нападал на пожилых людей, после забирал деньги, ценные вещи и продукты. После задержания в СМИ появилась информация, что Писчиков самоутверждался, расправляясь над беззащитными стариками.Еще три преступленияВ 2004 году Московский областной суд приговорил убийцу к пожизненному сроку. Он отбывает наказание ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске.Из-за того, что преступник в местах лишения свободы проходил принудительное лечение от психического расстройства, с ним не могли провести следственные действия. Сейчас же дополнительная экспертиза снова признала Дениса Писчикова вменяемым. Маньяк дал показания и подробно рассказал об обстоятельствах старых убийств.Уголовное дело еще по трем эпизодам направили для рассмотрения по существу в Александровский городской суд. Об этом сообщили в СледКоме по Владимирской области. Сотрудники правоохранительных органов установили, что Писчиков в 2002 году также напал на пенсионеров в городе Александрове и деревне Мележи Киржачского района.