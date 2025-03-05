Поддержку мероприятий по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе окажет ВТБ.

Поддержку мероприятий по устранению последствий разлива мазута в Керченском проливе окажет ВТБ. Более 25 млн рублей будут выделены на очистку морского дна и береговой линии от мазута, ветеринарную помощь птицам и дельфинам, поддержку волонтеров. Помощь будет оказана через благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Мероприятия по восстановлению наземной и морской флоры и фауны пройдут в партнерстве с Фондом защитников природы.По запросу специалистов банк оплатит приобретение специальной техники для очистки дна и береговой линии от мазута, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров. Для оснащения мобильной лаборатории по сушке птиц, где компетентные врачи смогут оказать ветеринарную помощь в реабилитации пострадавших животных, будут закуплены инструменты и стройматериалы. Часть пожертвований будет направлена на поддержку мониторинга китообразных и создание стационарного центра реабилитации для травмированных, больных и пострадавших морских млекопитающих. Получит поддержку и сообщество профессиональных ветеринаров и орнитологов, которые спасают птиц в Анапе и налаживают работу крупнейшего на черноморском побережье птичьего госпиталя.«В Керченском проливе, кроме водной экосистемы, от разлива мазута страдают морские обитатели и птицы. Нефть оставляет следы на их теле, перьях и без профессиональной помощи животные гибнут. Мы не можем оставаться равнодушными и хотим помочь сохранить природное богатство России, поэтому поддержим восстановление флоры и фауны. Партнерство с Фондом защитников природы позволит эффективнее оказывать необходимую помощь и минимизировать негативные последствия разлива нефтепродуктов», – комментирует старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.«Черноморское побережье – не только важнейшее место отдыха для каждого жителя нашей страны, но и уникальное биоразнообразие. Разлив нефтепродуктов, гибель сотен птиц и морских обитателей стали трагедией, последствия которой будут с нами ещё долгие годы. Сейчас начинается перелетный период у птиц, и это несёт новые вызовы. Наша общая задача – объединить усилия и минимизировать как текущие последствия разлива, так и риски в будущем.», – отметил директор Фонда защитников природы Петр Шпиленок.