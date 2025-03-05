За неполные два месяца 2025 года специалисты областной ветлаборатории исследовали 2048 проб от домашних птиц, 14 проб от диких и 3 пробы от птиц, живущих рядом с домами людей. К счастью, вируса

За неполные два месяца 2025 года специалисты областной ветлаборатории исследовали 2048 проб от домашних птиц, 14 проб от диких и 3 пробы от птиц, живущих рядом с домами людей. К счастью, вируса гриппа не обнаружено. Как сообщают в инспекции ветеринарии и госнадзора в области обращения с животными региона, гриппу подвержены все виды птиц, а также