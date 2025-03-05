Основной драйвер роста – программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок.

По предварительным оценкам ВТБ, в феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года.Основной драйвер роста – программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа "семейная" – по ней в феврале на рынке в целом было оформлено 6 из 10 кредитов.В частности, ВТБ во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем 2024 года, но более чем вдвое превышает результат января. Как и в целом по рынку, наиболее востребована "семейная ипотека": в феврале ею воспользовались 6,6 тысяч клиентов, получив почти 35 млрд рублей.«Прирост ипотечных продаж по сравнению с январем – сезонное явление, поэтому о кардинальном изменении ситуации говорить не приходится. Год к году сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по «охлаждению» спроса продолжится. Реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.