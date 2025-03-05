С 41-летнего отца из Ковровского района взыскали долг по алиментам с его счета в банке. Мужчина все тянул с выплатами своим семилетним близнецам, рассказали в пресс-службе УФССП области.

С 41-летнего отца из Ковровского района взыскали долг по алиментам с его счета в банке. Мужчина все тянул с выплатами своим семилетним близнецам, рассказали в пресс-службе УФССП области. Поэтому приставам пришлось пойти на такие меры. Дети должны были получать 1/3 от ежемесячного дохода, но их отец оказался не самым добросовестным. В итоге он накопил долгов