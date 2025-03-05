Трагичное ДТП произошло около 8:40 5 марта на въезде в поселок Мелехово со стороны Сенинских Двориков. По предварительной информации от пресс-службы МВД области, водитель «Шевроле Ланос» не

Трагичное ДТП произошло около 8:40 5 марта на въезде в поселок Мелехово со стороны Сенинских Двориков. По предварительной информации от пресс-службы МВД области, водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением, в итоге машину занесло. Вероятно, из-за снежной погоды. Иномарка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком «МАЗ». Водитель и пассажир легковушки погибли. На место вызывали