5 марта по соцсетям разлетелось видео, на котором женщина в нижнем белье танцует на Площади Победы в Муроме. Кадры увидели и полицейские, которые этот провокационный перфоманс без внимания

5 марта по соцсетям разлетелось видео, на котором женщина в нижнем белье танцует на Площади Победы в Муроме. Кадры увидели и полицейские, которые этот провокационный перфоманс без внимания не оставили. В пресс-службе МВД области сообщили, что личность танцовщицы установили – ей оказалась 40-летняя безработная муромлянка. Судя по всему, речь о Татьяне Беловой. В октябре 2023