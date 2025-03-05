Его разместят на территории бывшей свалки у деревни Перебор.

В Собинке Владимирской области планируется строительство первого крематория для домашних животных в регионе, который будет оснащен колумбарием. Проект комплекса, который разместится на территории бывшей свалки у деревни Перебор, будет заказан в этом году с бюджетом в 2,5 миллиона рублей.На заседании райсовета обсудили отсутствие кладбища для домашних животных и уделили внимание услугам, которые будет предлагать крематорий. Замглавы администрации Елена Андреева отметила, что объект будет функционировать только для Собинского района, и его стоимость составляет около 261 миллиона рублей из-за высоких требований безопасности.В 2025 году в бюджете округа также запланированы средства на разработку проекта приюта для бездомных животных, однако детали остаются неясными. Администрация обещает, что проект будет соответствовать всем правовым требованиям.