Зашел мужик в антикварную лавку, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко [мать не видать!] - Тутанхамон! 7-ой век до нашей эры!
Мужик возвращается к продавцу:
- Извините, я одинокий человек, живу без друзей... Вот ваша кошечка мне так приглянулась... Вы не могли бы мне ее отдать?
- Нет, нет. Ее так мои дети любят.
- Ну, я такой одинокий... Я вам 10 долларов дам...
- Нет, нет, не продается.
Наконец, на 150 долларов сторговались. Мужик уходит, уже в дверях оборачивается:
- Ваша кошечка, наверно, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?
- Нет, нет.
- Я вам 10 долларов за него дам...
- Ну что вы, это же Тутанхамон, 7-ой век до нашей эры... Я так уже 87 кошечек продал...
еще анекдот!