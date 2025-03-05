Многоквартирный дом №109 на Октябрьской улице в поселке Ставрово Собинского района загорелся рано утром 5 марта. Как выяснилось позднее, пожар случился из-за замыкания электросети. О

Многоквартирный дом №109 на Октябрьской улице в поселке Ставрово Собинского района загорелся рано утром 5 марта. Как выяснилось позднее, пожар случился из-за замыкания электросети. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС области. Пожарных вызвали в 4:14. К их приезду огонь занимал площадь в 15 квадратов. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели на улицу 4 человек. К