Остались без рыбы, зато увидели огненное шоу. В деревне Пенкино Камешковского района рыбаки обнаружили воспламеняющуюся воду в Клязьме. На кадрах, опубликованных в рыболовных сообществах,

Остались без рыбы, зато увидели огненное шоу. В деревне Пенкино Камешковского района рыбаки обнаружили воспламеняющуюся воду в Клязьме. На кадрах, опубликованных в рыболовных сообществах, видно, как в пробуренной лунке кипит вода. Автор видео, видимо в качестве эксперимента, подносит зажигалку к проруби и, как по волшебству, вода в ней загорается. Такое явление редко встретишь в нашей