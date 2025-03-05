В Ханты-Мансийск поехали четыре ветерана СВО из Владимирской области.

С 12 по 16 марта в Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский «Кубок Защитники Отечества» — первые соревнования по зимним видам спорта среди ветеранов СВО. Четыре ветерана из Владимирской области также примут участие в соревнованиях.— Тело солдата сломить легко, а дух русского воина - это стальной щит России! Когда занимаешься спортом, начинаешь чувствовать себя крепче. Сейчас на своем примере я показываю таким же, как я ребятам, которые находятся в госпиталях и также переживают, смогут ли они вернуться к активной жизни с протезами, как можно реализоваться в спорте, — говорит ветеран СВО Роберт Гайфуллин.Более 300 участников из 62 регионов страны будут соревноваться в лыжных гонках, биатлоне и сноуборде. Организаторы — Государственный фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России и Министерство спорта России — подчеркивают важность спорта в реабилитации ветеранов.