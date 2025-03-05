Суд обязал мэрию выплатить дополнительно 120 тысяч рублей заявительнице.

Прокуратура информирует о нарушениях жилищного законодательства, выявленных в мэрии Владимира. Собственнице квартиры в доме по адресу Никитская, 19, которая подлежит сносу, была выплачена компенсация всего в один миллион рублей. При расчете не учли площадь вспомогательных помещений, таких как ванная, туалет и кухня.Суд обязал мэрию выплатить дополнительно 120 тысяч рублей заявительнице.Этотдвухэтажный дом был признан аварийным еще в 2014 году. По итогам экспертизы выяснилось, что рыночная стоимость объекта превышает ранее полученную компенсацию на указанную сумму. Напомним, ранее мы писали, что