70-летняя женщина отравилась угарным газом и получила ожоги конечностей и дыхательных путей из-за пожара в многоквартирном доме на Северной улице. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в

70-летняя женщина отравилась угарным газом и получила ожоги конечностей и дыхательных путей из-за пожара в многоквартирном доме на Северной улице. Пострадавшую госпитализировали, сообщили в пресс-службе МЧС области. Возгорание произошло в доме №34а около 9 утра 5 марта. Пожар оказался небольшим – огонь распространился всего на 2 квадратных метра. Но, как можно убедиться, даже такое маленькое