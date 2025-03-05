Электронный аукцион на выполнение работ объявлен 27 февраля.

Владимирская область начинает подготовку площадки для нового здания областного государственного архива. Заказчиком выступает учреждение «Облстройзаказчик», а работы по сносу существующих строений и благоустройству территории должны быть выполнены подрядчиком.Электронный аукцион на выполнение работ объявлен 27 февраля, заявки принимаются до 7 марта, а итоги подведут 11 марта. Максимальная цена контракта составит 4,1 миллиона рублей, а срок выполнения работ — 54 дня.Участок площадью 5338 квадратных метров находится на Рпенской магистрали, где ранее располагался автосервис. С момента принятия решения о строительстве нового архива прошло 40 лет, и текущий вопрос стал особенно актуальным после требования Владимирской епархии вернуть здание на улице Батурина, где сейчас хранятся архивные документы.В проект было вложено уже множество ресурсов и сил, однако реализация строительства до сих пор не начата.