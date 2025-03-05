Владимирскую область отметили за результативную борьбу с нарколабораториями. На коллегии МВД министр внутренних дел Владимир Колокольцев упомянул 33 регион. Он привел в пример случай, как

Владимирскую область отметили за результативную борьбу с нарколабораториями. На коллегии МВД министр внутренних дел Владимир Колокольцев упомянул 33 регион. Он привел в пример случай, как правоохранители Владимирской области вместе с федеральными службами накрыли крупное подпольное производство в здании недействующей пилорамы в одной из деревень Киржачского района. Изготавливать наркотики там рассчитывали в промышленных объемах, как установили