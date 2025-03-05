Прощание с ним пройдет 6 марта.

Во Владимире попрощаются с Артемом Неплюевым — военнослужащим, погибшим на специальной военной операции. 17 февраля он получил ранения, управляя боем своего подразделения, и 11 дней боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, его сердце не выдержало.Неплюев был комбатом 3 парашютно-десантного батальона 247-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии и участвовал в СВО с первых дней. Прощание с ним состоится 6 марта в 11.00 в Церкове Всех Святых в Юрьевце, по адресу: мкр-н Юрьевец, ул. Рябиновая, д. 1г.Напомним, ранее мы писали, что