Медики сосудистого центра районной больницы Александрова спасли 18-летнего юношу с сердечной недостаточностью, рассказали в пресс-службе минздрава области. Когда фельдшеры привезли

Медики сосудистого центра районной больницы Александрова спасли 18-летнего юношу с сердечной недостаточностью, рассказали в пресс-службе минздрава области. Когда фельдшеры привезли пациента в медучреждение, он периодически терял сознание, начали отказывать почки и печень. Проблемы с сердцем у молодого человека начались после вирусной инфекции, которую он перенес еще в детстве. Со временем сердце практически перестало сокращаться. Сергеи‌