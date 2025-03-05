Жительница Владимира обратилась в прокуратуру после того, как узнала, что выкупную стоимость ее коммуналки в аварийном доме занизили. История началась в 2014 году, когда двухэтажный

Жительница Владимира обратилась в прокуратуру после того, как узнала, что выкупную стоимость ее коммуналки в аварийном доме занизили. История началась в 2014 году, когда двухэтажный многоквартирный дом № 19 на Никитской 1957 года постройки мэрия города признала аварийным и подлежащим сносу. В одной из коммунальных квартир и жила женщина, которая, как полагается, должна была получить