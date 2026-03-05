В Муроме будут судить 50-летнего местного жителя, который продавал контрафактную обувь с товарным знаком известного спортивного бренда. Ущерб превысил 450 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре

В Муроме будут судить 50-летнего местного жителя, который продавал контрафактную обувь с товарным знаком известного спортивного бренда. Ущерб превысил 450 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре и СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, мужчина работал администратором магазина обуви и сумок на улице Энгельса. С 2023 года он решил увеличить прибыль и начал закупать на